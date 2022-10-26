Москва, 26 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили на краснолиманском направлении 70 бойцов ВСУ и два танка. Об этом 26 октября сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об уничтожении более 70 военных ВСУ, а также техники противника — двух танков, пять БМП, БТР и пяти пикапов.

На купянском направлении военнослужащие ВС России уничтожили более 160 боевиков, а также различную бронетехнику.