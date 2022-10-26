Москва, 26 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Ежегодный взнос в Международную федерацию санного спорта (FIL) выплатит Федерация санного спорта России (ФССР) после того, как получит счёт. Об этом 26 октября заявил исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

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«Мы оплатим взнос, как только получим от FIL счёт», — приводит слова Тюрина ТАСС.

Ранее в FIL заявили, что ФССР продолжает быть полноправным членом международной организации, поэтому необходимо оплатить взнос за сезон 2022/23. Членский взнос составляет €100 с каждой страны.

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