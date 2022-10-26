Киров, 26 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Начата доследственная проверка по факту железнодорожного инцидента в Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

пресс-служба Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР Сход вагонов в Кировской области

По предварительным данным, ночью 26 октября ст. Юрья при выполнении маневровых передвижений с тепловозом был допущен сход с рельсов грузовых вагонов, груженных лесом. При этом опрокидывание вагонов не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Набережных Челнах на подъездном железнодорожном пути, расположенном в районе дома 11 на Ресурсном проезде, произошел сход с рельсов трех вагонов состава, который двигался с территории ООО СК «Ал-Мет». В вагонах транспортировали металлические брикеты.

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