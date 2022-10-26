26 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Прибытие и укрепление иностранных наёмников в промзонах Запорожья не изменит расклада российской военной спецоперации: враг будет разбит, победа будет за нами. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 13:31 — REGNUM Известие о том, что город Запорожье превращают в Мариуполь — туда прибыли тысячи иностранных наемников, которые создают укрепрайоны в промзонах, как это было на «Азовстали», — взволновало пользователей социальных сетей.

Дьяволиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вряд ли они успеют сделать такие укрепы, как в Мариуполе. Но всё равно надо будет выковыривать этих шайтанов. Наша артиллерия отработать должна на отлично», — считает Сергей Власов.

«Не надо тянуть, пора подогреть «Солнцепеками», — призывает Валерий Ковалев.

«Бомбить нещадно», — соглашается Виктор Меринов.

«Лишить наемников кислорода! Гореть всё должно на промзоне круглосуточно, чтоб задыхались нацисты», — призывает Денис М.

«Мне так и непонятен «гениальный замысел» стратегии «потихонечку». Позволить противнику создавать крепости-укрепрайоны, собирать и вооружать огромные силы для мощнейших контрударов. Как это всё способствует «снижению жертв» и «сбережению жизней солдат»?» — спрашивает Игорь Рогатин.

«Главное, чтобы гражданских не было на заводе, а так пусть укрепляются, там и похоронят…» — считает Фёдор.

Дорога на центральную проходную завода «Азовсталь» Павел Соболев © ИА REGNUM

«Ну значит, очередные сидельцы подземелья: зима придёт, оголодают, охолодают — сами выползут, аки крысы», — поделилась мнением о наемниках Инна.

«А что, киевские наемники кончились уже?» — заметил Сергей.

«Националистические батальоны и наёмники не имеют отношения к государственным ВС. Им всё равно на указания официальных властей. И боевые действия они ведут так, как считают нужным, положив на все правовые нормы. Самые настоящие головорезы, которым бездумно напихали оружия на любой вкус. Кстати, наличие вот таких вот боевых отрядов [на территории б. УССР] уже повод для денацификации», — считает Юрий Усольцев.

«Так понятно, этим уголькам-чужеземцам вообще плевать на судьбу города и его жителей, они приперлись бабло получить и квест пройти, тупо развлечься на сафари», — считает Елена Цимфер.

«Брать их по возможности в плен и сбрасывать потом с самолёта над страной — производителем этих наёмников, это надолго отвадит их от посещения сафари…» — предлагает В.

«Снести там надо всё с лица земли, чтоб жизнь наладить новую. Что, там воевать годами, что ли, собрались? Наши мужчины дома нужны в своих семьях. Россия, бомби их нещадно, этих тварей», — просит Владимир Терентьев.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в промзонах Запорожья тысячи иностранных наёмников создают укрепрайоны, как на «Азовстали», 26 октября в эфире «России 24» заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, большое сосредоточение отмечено в зоне завода АвтоЗАЗ.

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