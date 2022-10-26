Саратов, 26 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. С 30 октября международный аэропорт «Гагарин» переходит на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 26 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Saratov.gov.ru Аэропорт «Гагарин»

Всего из саратовского аэропорта в данный период будут выполняться рейсы по девяти направлениям. Так, в Москву намечено до семи перелетов ежедневно. В аэропорт «Пулково» (Санкт-Петербург) ежедневные рейсы продолжит выполнять авиакомпания «Победа». Дополнительные перелеты из Саратова в Санкт-Петербург запланированы с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы в Сочи намечены в ежедневном режиме, кроме среды. Также зимой из аэропорта «Гагарин» доступны полеты в Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Сургут и Ереван.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 декабря авиакомпания «Ширак Авиа» открывает прямые рейсы из международного аэропорта «Гагарин» в Ереван.

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