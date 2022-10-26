Новосибирск, , 12:59 — REGNUM Новосибирск направит 25 млн рублей, запланированных на проведение новогодних праздников, на закупку гуманитарных товаров по заказу Министерства обороны (10 млн рублей) и поддержку семей мобилизованных (15 млн рублей). Об этом 26 октября на сессии горсовета заявил мэр Анатолий Локоть.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Локтя, муниципалитет в соответствии с российским законодательством имеет право распределять деньги на оказание адресной и гуманитарной помощи участникам спецоперации и семьям мобилизованных.

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Ольга Незамаева уточнила, что до начала мобилизации былорешено перераспределить средства с одних статей расходов на оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на адресную помощь военнослужащим.