Новосибирск, 26 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Новосибирск направит 25 млн рублей, запланированных на проведение новогодних праздников, на закупку гуманитарных товаров по заказу Министерства обороны (10 млн рублей) и поддержку семей мобилизованных (15 млн рублей). Об этом 26 октября на сессии горсовета заявил мэр Анатолий Локоть.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам Локтя, муниципалитет в соответствии с российским законодательством имеет право распределять деньги на оказание адресной и гуманитарной помощи участникам спецоперации и семьям мобилизованных.

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Ольга Незамаева уточнила, что до начала мобилизации былорешено перераспределить средства с одних статей расходов на оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на адресную помощь военнослужащим.