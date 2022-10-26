Анкара, 26 октября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Претворение в жизнь пантюркистских идей ведёт к ликвидации истории, культуры и языка тюркских народов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В. Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

Виктор Надеин-Раевский Языки тюркских народов далеко разошлись друг от друга и сильно отличаются. Даже у наиболее близкого, как считается, к турецкому языку азербайджанского и то три лишние буквы в алфавите. Пытались раньше уже придумывать некий общий «турецкий» язык. Но наши тюркские народы не готовы отказаться от своей культуры. Туркам это очень неприятно, и они пытаются что-то придумать. И идея создать некий общий алфавит — это как раз идея вписать все остальные тюркские языки в рамки турецкого. Эта идея существовала у пантюркистов ещё до Октябрьской революции. В будущем государстве «Великий Туран» национальные языки хотели свести до статуса диалектов, разрешив использовать их только в семье и начальной школе. А в средней и высшей школах планировали использовать язык только османских турок. Тогда ничего путного из этих идей у них не вышло, но они до сих пор мечтают об этом. Вот, пытаются придумать единый алфавит. Хотя в других тюркских языках даже звуки отличаются от турецкого. Но при этом алфавит мыслится только на латинице, то есть другим народам от кириллицы надо отказаться. Как уже сделали в Азербайджане, Туркмении, Узбекистане и собираются сделать в Казахстане. Турки всегда этому аплодируют. И если это всё-таки случится, то кончится всё однозначно отказом от своей истории, своего языка, от своей культуры. И это будет абсолютно не в пользу тюркским народам.

Напомним, что 20 октября в Турции было принято решение о формировании межгосударственной комиссии по созданию единого тюркского алфавита.