Чебоксары, , 12:54 — REGNUM В Чувашии бюджетникам, которые не подпадают под майские указы президента, дважды увеличат размер оплаты труда — в октябре 2022 года и в январе 2023 года. Ранее проиндексирована зарплата сотрудникам бюджетной сферы, учтённых в президентских указах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 26 октября на заседании регионального правительства вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представляя проект бюджета на 2023 год, глава минфина сделал акцент на увеличении расходов на оплату труда работников бюджетной сферы. По словам Ноздрякова, дополнительно на данные цели направят в 2022 году добавят 1,4 млрд рублей, в 2023 году добавят ещё 1,9 млрд рублей.

«Здесь учтена необходимость обеспечения повышения заработной платы в рамках майских указов президента России. Соответственно, в качестве индикатива среднемесячный доход от трудовой деятельности — рост чуть больше 10% в 2022 году, в 2023 году — 7,5%. […] По прочим бюджетникам, которые у нас не подпадают под майские указы, с учётом безусловного обеспечения минимального размера оплаты труда также у нас плановая индексация с 1 октября 2022 года на 4%, и мы закладываем с 1 января 2023 года ещё 6%», — сказал министр финансов.

Ноздряков проинформировал, что с учётом данных изменений в 2023 году общий размер фонда оплаты труда достигнет 28,7 млрд рублей, или почти на 16% к базовому первоначальному бюджету 2022 года.

Глава минфина также добавил, что в 2022 году дважды был увеличен МРОТ — на 8,6% и 10%, с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда возрастёт «ещё на 6,3%».

Напомним, что майские указы президента России были подписаны в 2012 году и распространяются, в частности, на врачей, средний и младший медицинский персонал, учителей, педагогов детсадов и вузов, преподавателей учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии в 2023 году доходы региональной казны планируется утвердить в размере 77,5 млрд рублей, расходы — на уровне 80,4 млрд рублей при дефиците бюджета в 2,9 млрд рублей.

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