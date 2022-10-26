Чебоксары, 26 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Чувашии бюджетникам, которые не подпадают под майские указы президента, дважды увеличат размер оплаты труда — в октябре 2022 года и в январе 2023 года. Ранее проиндексирована зарплата сотрудникам бюджетной сферы, учтённых в президентских указах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 26 октября на заседании регионального правительства вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Представляя проект бюджета на 2023 год, глава минфина сделал акцент на увеличении расходов на оплату труда работников бюджетной сферы. По словам Ноздрякова, дополнительно на данные цели направят в 2022 году добавят 1,4 млрд рублей, в 2023 году добавят ещё 1,9 млрд рублей.

«Здесь учтена необходимость обеспечения повышения заработной платы в рамках майских указов президента России. Соответственно, в качестве индикатива среднемесячный доход от трудовой деятельности — рост чуть больше 10% в 2022 году, в 2023 году — 7,5%. […] По прочим бюджетникам, которые у нас не подпадают под майские указы, с учётом безусловного обеспечения минимального размера оплаты труда также у нас плановая индексация с 1 октября 2022 года на 4%, и мы закладываем с 1 января 2023 года ещё 6%», — сказал министр финансов.

Ноздряков проинформировал, что с учётом данных изменений в 2023 году общий размер фонда оплаты труда достигнет 28,7 млрд рублей, или почти на 16% к базовому первоначальному бюджету 2022 года.

Глава минфина также добавил, что в 2022 году дважды был увеличен МРОТ — на 8,6% и 10%, с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда возрастёт «ещё на 6,3%».

Напомним, что майские указы президента России были подписаны в 2012 году и распространяются, в частности, на врачей, средний и младший медицинский персонал, учителей, педагогов детсадов и вузов, преподавателей учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии в 2023 году доходы региональной казны планируется утвердить в размере 77,5 млрд рублей, расходы — на уровне 80,4 млрд рублей при дефиците бюджета в 2,9 млрд рублей.