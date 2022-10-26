Варшава, , 13:04 — REGNUM Рассмотрение резолюции о немецких репарациях в комиссии Сената Польши по иностранным делам отложено. Об этом заместитель спикера верхней палаты парламента Марек Пенк сообщил в своём Twitter.

Заседание Сената Польши Senat.gov.pl

Комиссия должна была приступить к рассмотрению резолюции 26 октября, но оппозиция отложила работу над документом.

«В Сенате нет политической воли, чтобы укрепить позицию правительства Польши в этом вопросе. Нет и смелости отклонить резолюцию», — отметил Пенк.

Ранее представитель оппозиционной партии «Гражданская платформа» Марчин Босацкий сообщил, что запросил у польского МИД текст направленной Берлину дипломатической ноты. Без этого документа принимать резолюцию бессмысленно, пояснил он.

Сенатора интересует, какие репарации требует от Германии Польша, как предполагается вести переговоры и относится ли к ноте доклад о потерях Польши, представленный 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Польше представили трёхтомный доклад о потерях страны в результате нападения нацистской Германии и оккупации периода 1939–1945 годов. В нём потери оценены в 6,22 трлн злотых (около 1,3-1,5 трлн долларов).

Читайте также: Польша при помощи США заставит Германию заплатить?