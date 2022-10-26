Москва, 26 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. С отказом ряда стран в приёме карт «Мир» у российских туристов увеличился спрос на карточные туры за рубеж примерно на 20%, сообщили 26 октября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Оплата банковской картой

Туроператоры отмечают всплеск интереса к карточным турам осенью. При этом осенняя «волна» оказалась гораздо слабее весенней. Если в марте–апреле туроператоры получали 100-250 заявок в неделю на карточные туры, то в октябре — 5-30 запросов в неделю.

По их мнению, спрос на такие поездки сократился по нескольким причинам. В частности в России появились сервисы, которые предлагают такие услуги онлайн — без выезда человека за границу.

Сейчас лидером в сегменте карточных туров стала Армения. Также за оформлением банковской карты можно полететь в Узбекистан, Казахстан, Сербию, Турцию и др.

Как сообщало ИА REGNUM, новый банк может создать Турция в качестве альтернативы для работы с картами российской платёжной системы «Мир».

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