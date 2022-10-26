Москва, , 12:53 — REGNUM В результате активных действий российским военных на красно-лиманском направлении было уничтожено свыше 70 киевских боевиков. Об этом 26 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

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«На красно-лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожено более 70 [киевских] военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортёр и пять пикапов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали, что все атаки вооружённых формирований террористического режима Киева и наёмников на купянском направлении были отражены российским военными, уничтожено свыше 160 киевских боевиков, а также пять танков, девять боевых бронированных машин и десять пикапов ВСУ.