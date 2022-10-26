Москва, , 12:52 — REGNUM 10 беспилотных летательных аппаратов киевских боевиков уничтожено за сутки российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом 26 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что беспилотники сбиты в районах населённых пунктов Егоровка, Зеленый Гай, Павловка, Никольское, Завитне Бажання, Кирилловка (ДНР), Полтава (ЛНР), Новая Тарасовка Харьковской области и Новая Каменка Херсонской области.

Кроме того, в воздухе сбито 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районах населённых пунктов Новоникольское (ЛНР), Бургунка, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Понятовка, Никольское Херсонской области.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 326 самолётов, 162 вертолёта, 2349 беспилотников, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, 383 зенитных ракетных комплекса, 3527 орудий полевой артиллерии и миномётов, 6084 танка и других боевых бронированных машин, а также 6791 единица специальной военной автомобильной техники.

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