Москва, 26 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы России поразили два пункта управления ВСУ в Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об этом 26 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск Донецкой Народной Республики и Константиновка Запорожской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также были уничтожены 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 177-ми районах.