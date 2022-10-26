Париж, 26 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Метеорологическая служба Франции прогнозирует новые особенно теплые дни 27 и 28 октября с максимальной температурой от 20 до 25°C к северу от Луары и от 23 до 29°C на юге страны, передает BFM TV.

LuidmilaKot Жара

В Атлантических Пиренеях и Верхних Пиренеях температура воздуха достигнет от 29 до 31°C.

«В некоторых городах, таких как Бордо или Клермон-Ферран, вероятно, будут достигнуты температуры, которых никогда не было после 25 октября», — подчеркивает Météo France.

Ожидается максимальная температура 22°C в Лилле, 24°C в Париже, 3°Св Мон-де-Марсан и 27°C в Марселе.

В период с 15 по 24 октября во Франции была зарегистрирована серия из девяти последовательных дней, когда температура была примерно на 4°C выше средней. По данным Météo-France, подобные температуры для октября месяца не регистрировали с 1947 года.