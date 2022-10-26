Якутск, , 12:58 — REGNUM Житель Якутии, ветеран боевых действий Александр Пермяков передал бойцам из республики, участвующим в спецоперации, оснащённый качественной комплектацией внедорожник. Деньги на дополнительное оснащение машины и экипировку ему прислали жители региона, сообщило ЯСИА.

Мобилизация Правительство Приангарья

Читайте также: Бойцы Якутии получат от земляков обереги и сборники благословений

Автомобиль будет передан военнослужащим вместе с вещами первой необходимости в ближайшее время. Помимо этого, для бойцов купили 150 газовых баллонов, сетки, огнетушители, инструменты, непромокаемые костюмы, тёплые носки, кофе, чай и другие вещи первой необходимости.

«Как ветеран боевых действий, я знаю, в чём нуждаются солдаты. Поэтому считаю своим долгом помочь им ради общей победы. Машину помогли приобрести москвичи-ветераны боевых действий. После покупки возник вопрос экипировки автомобиля. Оснащение качественной комплектацией стоит достаточно дорого, поэтому я бросил клич своим друзьям. Информация разлетелась по социальным сетям, деньги отправили жители всей Якутии. В итоге мы смогли собрать порядка 150 тысяч рублей и укомплектовали внедорожник всем необходимым», — отметил Александр Пермяков.

Как сообщало ИА REGNUM, в посылки с экипировкой и снаряжением для военнослужащих из Якутии будут класть обереги и тексты обращений к божествам народа республики.