Якутск, 26 октября 2022, 12:58 — REGNUM Житель Якутии, ветеран боевых действий Александр Пермяков передал бойцам из республики, участвующим в спецоперации, оснащённый качественной комплектацией внедорожник. Деньги на дополнительное оснащение машины и экипировку ему прислали жители региона, сообщило ЯСИА.
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Автомобиль будет передан военнослужащим вместе с вещами первой необходимости в ближайшее время. Помимо этого, для бойцов купили 150 газовых баллонов, сетки, огнетушители, инструменты, непромокаемые костюмы, тёплые носки, кофе, чай и другие вещи первой необходимости.
Как сообщало ИА REGNUM, в посылки с экипировкой и снаряжением для военнослужащих из Якутии будут класть обереги и тексты обращений к божествам народа республики.