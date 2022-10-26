Семьи мобилизованных на Ставрополье освобождены от платы за детские сады
Ставрополь, 26 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Ставропольском крае принято решение о бесплатном посещении детских садов детьми мобилизованных граждан. Об освобождении от оплаты сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Tolstova Olga
В детском саду
«Освободим от родительской платы в детских садах призванных в рамках частичной мобилизации», — написал он в своем телеграм-канале.
Он также подчеркнул, что призванные по частичной мобилизации и члены их семей получат всемерную поддержку, в том числе им будет предоставляться первоочередное право на прием в больнице, устройство в детский сад, школу и на получение всех необходимых социальных услуг.
А для самих мобилизованных краевое министерство труда и социальной защиты населения уже приступило к оформлению денежных выплат по ускоренной процедуре.