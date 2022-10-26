Ставрополь, 26 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Ставропольском крае принято решение о бесплатном посещении детских садов детьми мобилизованных граждан. Об освобождении от оплаты сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Tolstova Olga В детском саду

«Освободим от родительской платы в детских садах призванных в рамках частичной мобилизации», — написал он в своем телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что призванные по частичной мобилизации и члены их семей получат всемерную поддержку, в том числе им будет предоставляться первоочередное право на прием в больнице, устройство в детский сад, школу и на получение всех необходимых социальных услуг.

А для самих мобилизованных краевое министерство труда и социальной защиты населения уже приступило к оформлению денежных выплат по ускоренной процедуре.