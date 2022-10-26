Обследование дома в Ижевске после хлопка газа может продлиться двое суток
Ижевск, 26 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Принято решение о проведении технического обследования конструкций подъезда дома на улице Воровского в Ижевске, где утром 26 октября произошел хлопок газа. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Олег Бекмеметьев.
В ходе обследования будет принято решение о возможности вернуться в свои квартиры для жителей подъезда. Проведение указанных мероприятий может продлиться до двух суток.
Всем жильцам в настоящее время предоставлены места в пункте временного размещения.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября ранним утром на девятом этаже многоквартирного дома на улице Воровского произошел хлопок газа. Взрывом выбило окна, рамы и двери в подъезде. Были эвакуированы около 25 человек. Пострадал 41-летний мужчина, который госпитализирован с ожогами 90% поверхности тела.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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