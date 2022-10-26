Волосово, Ленинградская область, , 12:56 — REGNUM В Волосовском районе Ленинградской области полиция задержала 71-летнего пенсионера, который в своей квартире сексуально домогался пятилетней девочки, сообщили 26 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Жертва изнасилования LMAP

О сексуальном насилии над ребенком правоохранительным органам рассказал мужчина, который вечером 24 октября пришел в гости к 71-летнему жителю деревни Рабитицы. В доме у пенсионера он увидел незнакомую пятилетнюю девочку и вызвал полицию.

Правоохранительные органы установили, что девочка проживает в соседнем доме в благополучной семье. Около 18:00 мск мать забрала её из детского сада и спустя полчаса отпустила погулять на улицу.

«Пенсионер, встретив девочку, под предлогом покормить пригласил её к себе домой и совершил в отношении неё насильственные действия», — рассказали в Главке.

Пожилого извращенца доставили в следственные органы, где в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.