Москва, 26 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на николаево-криворожском направлении до 125 боевиков ВСУ, сообщили 26 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На николаево-криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате нанесения поражения уничтожено до 125 боевиков ВСУ, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.