Москва, 26 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Узел связи группировки войск киевского режима уничтожен в Харьковской области. Об этом 26 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В районе населённого пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи [киевской] группировки войск», — сказал Конашенков.

Кроме того, около Днепропетровска уничтожено нефтехранилище, с которого снабжалась дизельным топливом группировка киевских войск в Донбассе.