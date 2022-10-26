Сеул, , 12:49 — REGNUM Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил сожаление по поводу того, что основная оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» бойкотировала его выступление в парламенте. Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление глава государства сделал 26 октября по прибытии на работу.

По мнению южнокорейского лидера, действия оппозиции могут подорвать доверие общества к Национальному собранию (парламенту) страны.

Известно, что 25 октября основная оппозиционная партия страны бойкотировала программную речь президента, посвященную бюджету. Депутаты не присутствовали на заседании и вместо этого провели молчаливую акцию протеста по прибытии Юн Сок Ёля в здание парламента. Лидеры Демократической партии «Тобуро» также воздержались от встречи, которую глава государства провел со спикером парламента и другими ключевыми лидерами.

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