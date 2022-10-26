Глава Южной Кореи выразил сожаление в связи с бойкотом оппозицией его речи
Сеул, 26 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил сожаление по поводу того, что основная оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» бойкотировала его выступление в парламенте. Об этом сообщает Yonhap News.
Данное заявление глава государства сделал 26 октября по прибытии на работу.
По мнению южнокорейского лидера, действия оппозиции могут подорвать доверие общества к Национальному собранию (парламенту) страны.
Известно, что 25 октября основная оппозиционная партия страны бойкотировала программную речь президента, посвященную бюджету. Депутаты не присутствовали на заседании и вместо этого провели молчаливую акцию протеста по прибытии Юн Сок Ёля в здание парламента. Лидеры Демократической партии «Тобуро» также воздержались от встречи, которую глава государства провел со спикером парламента и другими ключевыми лидерами.