Сеул, 26 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил сожаление по поводу того, что основная оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» бойкотировала его выступление в парламенте. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление глава государства сделал 26 октября по прибытии на работу.

По мнению южнокорейского лидера, действия оппозиции могут подорвать доверие общества к Национальному собранию (парламенту) страны.

Известно, что 25 октября основная оппозиционная партия страны бойкотировала программную речь президента, посвященную бюджету. Депутаты не присутствовали на заседании и вместо этого провели молчаливую акцию протеста по прибытии Юн Сок Ёля в здание парламента. Лидеры Демократической партии «Тобуро» также воздержались от встречи, которую глава государства провел со спикером парламента и другими ключевыми лидерами.