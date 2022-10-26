Бейрут, , 12:55 — REGNUM Не менее 100 сирийских семей изъявили желание вернуться на родину из лагерей беженцев, расположенных на территории Ливана. Об этом 26 октября сообщает Lebanon 24.

Беженцы Mil.ru

По данным журналистов, конвой из автобусов с беженцами выехал из города Арсаль в ливанской провинции Бекаа в сирийский регион Каламун, через пограничный КПП Замрия.

Отмечается, что процесс возвращения беженцев согласован властями двух стран и проходит без каких-либо препятствий.

Процесс возвращения беженцев был запущен ливанскими властями на прошлой неделе. Ожидается, что в ближайшее время в Сирию направится ещё один конвой беженцев. Общее число сирийцев, которые намереваются вернуться на родину, оценивается в 3−5 тысяч человек.