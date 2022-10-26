Москва, 26 октября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Все атаки вооружённых формирований террористического режима Киева и его наёмников на купянском направлении были отражены российским военными, уничтожено свыше 160 киевских боевиков, а также пять танков, девять боевых бронированных машин и десять пикапов ВСУ. Об этом 26 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наёмников, общей численностью до 500 человек, предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в результате активных действий российских войск, огня артиллерии, ударов армейской и штурмовой авиации, а также тяжелых огнеметных систем враг был отброшен на исходные позиции.

«Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и десять пикапов», — также уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство России получило право вводить административные инновации по решению Координационного совета по обеспечению специальной военной операции.