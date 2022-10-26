Москва, 26 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Минфин намерен широко использовать такой инструмент, как заимствования на внутреннем рынке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

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«В целом объем заимствования в трехлетку составит порядка 3,5 трлн рублей. Мы активно начали использовать этот ресурс в текущем году и будем привлекать инвесторов», — сказал министр.

Если раньше большие объемы капитала уходили за границу, то сейчас они должны работать внутри РФ, подчеркнул он.

«И предложить хороший инструмент заимствования — это очень справедливо в нашей трехлетке», — убежден Силуанов.