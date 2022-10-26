Магнитогорск, Челябинская область, , 12:45 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области поднимают стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

Магнитогорск (сс) Pesotsky

С 1 января поездка в трамвае обойдётся в 30 рублей. Также изменится и стоимость электронных билетов.

Сейчас стоимость проезда составляет 20 рублей. Последнее подорожание произошло в 2016 году. Причиной для нынешнего директор муниципального предприятия «Маггортранс» Сергей Меркулов называет ростом цен и тарифов на топливо, электроэнергию, коммунальные ресурсы, запчасти и услуги, которые связаны с содержанием подвижного состава, тяговых подстанций и контактной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проезд подорожал в общественном транспорте Челябинска.