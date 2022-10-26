Анкара, 26 октября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Для Турции характерно крайне высокомерное отношение к другим тюркским народам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В. Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий флаг

«Стремление создать единый тюркский алфавит связано с одной генеральной старинной мыслью — идеей создания некоего государства «Великий Туран». Это очень давняя идея, она прослеживается ещё с XIX века. Из-за этой идеи Османская империя в своё время вступила в войну, угробив своё существование раз и навсегда. Так что ничего нового тут нет. Турки же по отношению к своим тюркским соратникам — народ высокомерный. Всяких своих туранских «братьев» они в грош не ставят. И это турецкое высокомерие у них проявлялось всегда. И ничего хорошего это, конечно, не даст участникам этого процесса. Дело даже в том, что в турецком языке слово «тюрк» обозначает не тюрков, а именно одних только турок. И когда они пишут — «Тюркский совет», «Организация тюркских государств», то имеют в виду именно «Турецкий совет», «Организация турецких государств». Именно так турки воспринимают мир. И создать такое объединение можно, только отхватив половину России», — сказал эксперт.

Напомним, что 20 октября в Турции была создана комиссия по созданию единого алфавита для тюркских государств.