Сухиничи, Калужская область, 26 октября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Передвижной музей «Поезд Победы» 27 октября впервые прибудет в город Сухиничи Калужской области. Поезд остановится на железнодорожном вокзале районного центра. Посетить уникальную выставку, расположенную в составе поезда, жители города смогут по обязательной предварительной интернет-регистрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

поездпобеды. рф. В вагоне передвижного музея «Поезд Победы»

Ранее «Поезд Победы» посетил Калужскую область несколько раз в 2021 году. Тогда выставку увидели около шести тысяч жителей региона. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда, посвящена событиям предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Поезд-музей состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному историческому периоду. С помощью аудиогида посетители музея совершают исторический экскурс, в ходе которого в доступной форме получают информацию о самых важных событиях военных лет. Специалисты разработали ИT-систему, которая позволяет создать единую экспозицию, соединив в одно целое реальные музейные экспонаты и мультимедийные эффекты. В проекте задействованы 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 13 тач-столов, более 140 различных мультимедийных поверхностей. Всё это позволяет решить главную задачу — показать масштаб событий военных лет и подвиг советского народа.

Теперь возможность побывать в уникальном музее появится и у жителей Сухиничей. Город носит почётное звание Калужской области — «Населенный пункт воинской доблести». Это звание ему присвоено за беспримерное мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города, остановившими врага на подступах к Москве в 1942 году.

В период с 26 по 28 октября участники движения «Волонтеры Победы» проведут в образовательных организациях Сухиничского района уроки памяти на тему «Судьбы детей в годы Великой Отечественной войны». Во время посещения «Поезда Победы» на железнодорожной станции Сухиничи-Главные у жителей и гостей города будет возможность познакомиться с современной краеведческой экспозицией в здании вокзала и в местном Доме культуры. «Поезд Победы» будет работать в Сухиничах 27 октября с 10:00 до 19:00. Вход бесплатный, но для посещения выставки необходима регистрация на сайте проекта поездпобеды. рф. Регистрация открыта с 26 октября.