Новокузнецк, Кемеровская область, 26 октября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В начале ноября выборы в Конгресс США. Нижняя палата и Сенат должны обновиться. Поэтому всю внешнеполитическую повестку, в том числе ситуацию вокруг России, США подгоняют под свои нужды. Такое мнение в разговоре с корреспондентом высказал новокузнецкий политолог Андрей Полухин.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Республиканцы, которые по всем прогнозам могут победить, традиционно больше изоляционисты, представители национальной промышленности. Они не в восторге от войны на территории бывшей УССР. В их среде звучат призывы о мире. Отсюда тема признания Крыма российским. Демократы, представители международного капитала, наоборот, больше за эскалацию конфликта. Отсюда обсуждение возможных поводов для обострения, в том числе обыгрывается тема «грязной» ядерной бомбы. Если Россия сейчас начнёт неподготовленное наступление, то это будет на руку демократам. Это надувание их повестки. Но нам это не выгодно. России надо дождаться зимы, когда не будет зеленки, когда мобилизованные наберутся опыта, — отметил эксперт. — Была попытка начать конфликт вокруг Тайваня во время и после визита Нэнси Пелоси. Недавно прошли сообщения о стрельбах (учения) в районе границы между КНДР и Южной Кореей. КНДР утверждает, что первыми начали южане. То есть перед нами какие-то мутные попытки развязать в значимых точках мира какой-либо крупные конфликт, чтобы международная повестка, проблема безопасности перекрыли всю внутриамериканскую проблематику, что весьма выгодно демократам. После выборов в Конгресс ситуация упростится. Надо лишь немного подождать и не играть без лишнего повода в чужие игры».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам замглавы российской делегации Константина Воронцова, выступление американского постпреда на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН подтвердило опасения России о том, что после провокации Киева с «грязной бомбой» Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия.

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