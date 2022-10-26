Вашингтон, 26 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Израильский президент Ицхак Герцог получил приглашение выступить на совместном заседании Конгресса США в честь 75-й годовщины основания Израиля, что лидеры Конгресса назвали «исторической и радостной вехой», как передает Associated Press.

אלעד ברמי Ицхак Герцог

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства Сената Чак Шумер, оба члены Демократической партии, направили приглашение Герцогу в совместном письме. Они заявили, что обе страны связаны «нерушимыми узами, основанными на общей безопасности, общих ценностях и дружбе».

Президент США Гарри Трумэн признал новое государство сразу же после его провозглашения 14 мая 1948 года. В своем письме Пелоси и Шумер заявили, что этот поступок Трумэна «всегда был предметом гордости для нашей страны».

«На протяжении десятилетий Конгресс США гордился тем, что солидарен с Израилем, — написали Пелоси и Шумер. — Мы надеемся, что у Конгресса будет возможность услышать вас в эту историческую и радостную веху, ознаменовавшую успехи государства Израиль и американо-израильского альянса».

25 октября Герцог прибыл с двухдневным визитом в Вашингтон, где встретился с Пелоси и с государственным секретарем Энтони Блинкеном, а также другими официальными лицами. На 26 октября у него запланирована встреча с президентом Джо Байденом.