Ярославль, 26 октября 2022, 12:55 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы приняли поправки в Социальный кодекс региона, вводящий новую категорию многодетных, которой будет предоставлена поддержка от государства. Об этом сообщает пресс-служба Яроблдумы.
Поправка предполагает внести новую категорию, которая получит льготы и материальную поддержку — семьи, в которых три и более детей, в том числе дети в возрасте до 23 лет, которые учатся очно.
Иначе говоря, если старший ребёнок в семье после достижения 18 лет продолжает учиться, семья сможет и дальше получать меры соцподдержки.
Семьи, подходящие под категорию, будут иметь право на проезд в общественном городском и пригородном транспорте за половину стоимости, также они могут претендовать на ежемесячные компенсации расходов на оплату жилья и ЖКУ в размере 15% и компенсация родительской платы на присмотр и уход за детьми в детсадах в размере 50% и 70% на второго и третьего ребёнка. Кроме того, семья может получить помощь в газификации жилого помещения в размере 100 тысяч рублей.
Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. На реализацию мер поддержки в бюджет планируется заложить 56,5 миллионов рублей.