Ярославль, 26 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы приняли поправки в Социальный кодекс региона, вводящий новую категорию многодетных, которой будет предоставлена поддержка от государства. Об этом сообщает пресс-служба Яроблдумы.

Pixabay.com Многодетная семья

Поправка предполагает внести новую категорию, которая получит льготы и материальную поддержку — семьи, в которых три и более детей, в том числе дети в возрасте до 23 лет, которые учатся очно.

«В связи с наступлением старшему ребенку возраста 18 лет многодетная семья фактически утрачивает свой статус. Поэтому планируется ввести новую категорию получателей социальной поддержки, — пояснил первый заместитель директора департамента труда и социальной поддержки Алексей Шабалин. — Часть мер поддержки предусмотрена только для малообеспеченных семей, часть — независимо от доходов».

Иначе говоря, если старший ребёнок в семье после достижения 18 лет продолжает учиться, семья сможет и дальше получать меры соцподдержки.

«Мы понимаем, что, как правило, молодые люди до 23 лет учатся. И траты их родителей в связи с этим не только не сокращаются, но и серьезно увеличиваются. Принятие закона устраняет эту несправедливость. Для воспроизводства населения нужно, чтобы у нас было не 20% многодетных семей, а более половины. Поэтому нам нужно двигаться в сторону увеличения поддержки многодетных семей», — сказал председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.

Семьи, подходящие под категорию, будут иметь право на проезд в общественном городском и пригородном транспорте за половину стоимости, также они могут претендовать на ежемесячные компенсации расходов на оплату жилья и ЖКУ в размере 15% и компенсация родительской платы на присмотр и уход за детьми в детсадах в размере 50% и 70% на второго и третьего ребёнка. Кроме того, семья может получить помощь в газификации жилого помещения в размере 100 тысяч рублей.

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. На реализацию мер поддержки в бюджет планируется заложить 56,5 миллионов рублей.