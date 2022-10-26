Якутск, , 12:45 — REGNUM В посылки с экипировкой и снаряжением для военнослужащих из Якутии будут класть обереги и тексты обращений к божествам народа республики. Об этом на брифинге 26 октября заявил председатель Общественного движения в поддержку мобилизованных из республики «Якутия с тобой!» Айыл Дьулурха, сообщили в оперативном штабе региона.

Куклы-обереги Анна Горохова © ИА REGNUM

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Акцию по сбору и изготовлению народных оберегов инициировали жители Горного района Якутии. Помочь просят жителей республики, которые занимаются творчеством. Один тираж сборников с благословениями уже передан для отправки.

Как сообщало ИА REGNUM, обереги из конского волоса начали делать в Якутске. Ими намерены снабжать мобилизованных жителей республики.