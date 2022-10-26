Москва, , 12:48 — REGNUM Коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов фигурирует в деле о вымогательстве через телеграм-каналы. Об этом сообщил 26 октября источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно о задержании Суханова в Москве. Как сообщало ИА REGNUM, в загородном доме Собчак прошли обыски.

«Это продолжение той большой истории», — пояснил источник РИА Новости.

Ранее были задержаны владельцы телеграм-каналов, в которых появлялись фейки о бизнесменах и чиновниках. Администраторы каналов требовали деньги за удаление ложной информации. Расследуются уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размерах.

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