Москва, 26 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Коммерческий долг субъектов РФ составляет менее 7%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

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«Коммерческий долг субъектов РФ составляет всего 7%, а долг субъектов РФ сегодня находится на беспрецедентно низком уровне — 22% собственных доходов», — сказал Силуанов.

Ежегодно межбюджетные трансферты составят более 3 трлн рублей, из которых 900 млрд — на национальные проекты, отметил министр.