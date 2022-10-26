Москва, 26 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наёмников, общей численностью до 500 человек, предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.

Все атаки отражены.

Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции.

Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожено более 70 военнослужащих киевского режима, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области.

В результате нанесения поражения уничтожено до 125 военнослужащих киевского режима, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск Донецкой Народной Республики и Константиновка Запорожской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 177 районах.

В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи киевской группировки войск.

В районе города Днепропетровска уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск на Донбассе.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 10 киевских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Зеленый Гай, Павловка, Никольское, Завитне Бажання, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Полтава Луганской Народной Республики, Новая Тарасовка Харьковской области и Новая Каменка Херсонской области.

Кроме того, сбито в воздухе 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Бургунка, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Понятовка, Никольское Херсонской области и Новоникольское Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 162 вертолета, 2349 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6084 танка и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6791 единица специальной военной автомобильной техники.