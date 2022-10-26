Нью-Йорк, США, , 12:38 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix не будет удалять из своего каталога документальный фильм «Jeen-Yuhs» про жизнь и карьеру Канье Уэста (Йе). Об этом 25 октября сообщил портал Page Six.

Канье Уэст David Shankbone

Руководство платформы пояснило, что не имеет с Уэстом никаких дел, а в вышеупомянутом сериале нет антисемитских высказываний. Оно также обратило внимание журналистов, что ранее не удаляло фильмы с участием известных звёзд, когда они оказывались в центре скандалов.

Напомним, ранее Канье Уэст попал в скандал из-за поста в соцсети, который её администрация посчитала антисемитским. Позже рэпер появился на публике в футболке с надписью White Lives Matter («Жизни белых важны») и назвал движение Black Lives Matter аферой. Впоследствии сотрудничество с 45-летним исполнителем прекратили такие известные бренды, как Balenciaga и Adidas.

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