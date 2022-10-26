Махачкала, , 12:38 — REGNUM Дагестан стал лидером среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по темпам социально-экономического развития. При реализации 26 инвестиционных проектов уже создано около 500 рабочих мест. Вложения инвесторов составили 5,5 млрд рублей. Такие данные были приведены 26 октября в ходе встречи министра экономического развития РФ Максима Решетникова с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Дагестан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил глава ведомства, Дагестан по итогам первого полугодия 2022 года демонстрирует заметную позитивную динамику экономического развития, в первую очередь по темпам роста промышленности, которые на четверть выше, чем в среднем по России. Также было отмечено существенное снижение уровня безработицы в регионе за счет увеличения численности занятого населения.

В числе приоритетных проектов Дагестана, которые были включены в экономическую модель развития, утвержденную премьер-министром Михаилом Мишустиным, объекты АПК, промышленности, туризма, транспорта, логистики.