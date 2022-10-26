Волжский, Волгоградская область, , 12:49 — REGNUM Молодой человек с ножом ворвался в свою бывшую школу и угрожал директору в Волжском Волгоградской области.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным социальных сетей, 16-летний подросток ранее учился в школе №6, но затем был отчислен и сейчас учится в восьмом классе другого учебного заведения. Днём 25 октября он ворвался в школу, размахивал ножом и высказывал угрозы директору. Сотрудники нажали «тревожную кнопку». Буйного подростка задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Учебный процесс не приостанавливался. В настоящее время школа работает в штатном режиме. По состоявшемуся инциденту проводится проверка с участием всех органов профилактики», — прокомментировали инцидент изданию «В1. ру» 26 октября в комитете образования региона.