Калининград, , 12:36 — REGNUM После голосования, которое прошло 26 октября, Совет депутатов Калининграда одобрил переформатирование в уставе порядка избрания главы городской администрации. Об этом сообщил «Новый Калининград».

Калининград. Здание мэрии Калининграда, вид с площади Победы Kneiphof

Отмечается, что было изменено положение о порядке проведения конкурса по избиранию сити-менеджера. После поправок, конкурсная комиссия теперь утрачивает полномочия по избранию сити-менеджера. Она сможет выбрать «не менее двух кандидатур для назначения на должность главы администрации городского округа». Окончательный выбор будет делать горсовет.

Кроме того, конкурс будет признан несостоявшимся, если комиссия не сможет отобрать двух (или более) кандидатов для их представления совету депутатов. Конкурсная комиссия состоит из 6 человек, часть из которых назначает горсовет, а часть губернатор Калининградской области.

Напомним, что уже в ноябре истекает срок главы администрации Калининграда Елены Дятловой. Однако она сообщила, что выставит свою кандидатуру снова.