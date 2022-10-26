Москва, , 12:35 — REGNUM Правительство России получило право вводить административные инновации по решению Координационного совета по обеспечению специальной военной операции, сообщает «Коммерсантъ » со ссылкой на источники в правительстве.

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Отмечается, что экономические вопросы специальной военной операции будут выведены из исключительных полномочий Министерства обороны. Сейчас оборонное ведомство будет заниматься только военными вопросами, а политическая ответственность за военные ресурсы вместе с правом на новые административные реформы передана премьер-министру Михаилу Мишустину и губернаторам Госсовета в лице мэра Москвы Сергея Собянина.

Мишустин в том числе будет заведовать материальными ресурсами, а губернаторы Госсовета — людскими ресурсами. При этом Координационный совет обладает широкими властными полномочиями. Его ключевая задача — улучшение координации и управляемости государства в условиях СВО.

«Принята и основная идеология команды Михаила Мишустина — главными принципами преодоления затруднений в администрировании является применение современных управленческих подходов, импортированных из деловой среды, дерегулирование, цифровизация и определение долгосрочных приоритетов», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Координационный совет учрежден 24 октября. Заместителями Мишустина на должности его руководителя стали глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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