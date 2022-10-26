п. Металлострой, 26 октября 2022, 12:40 — REGNUM Пожарные с риском для жизни продолжают проливку склада в поселке Металлострой, который загорелся вечером 25 октября, об этом сообщили 26 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Рядом с местом ЧП находится склад емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.
Напомним, площадь пожара в Колпинском районе, начавшегося около 21 часа 25 октября, составил 12 тыс. кв. метров, произошло обрушение части стены и кровли. Только к 00:39 мск 26 октября пожарным удалось локализовать возгорание, однако ликвидация последствий пожара продолжается.
«Для локализации пожара была задействована специализированная пожарно-спасательная техника, в том числе, высотная, и пожарный поезд. Общая группировка сил и средств от РСЧС составила 45 единиц техники и 160 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Спасателям приходилось работать с риском для собственной жизни ввиду угрозы обрушения конструкций и угрозы взрыва склада с емкостями легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), непосредственно примыкающего к горящему строению.
«Стремительному распространению огня способствовала высокая горючая загрузка складского помещения и позднее сообщение о пожаре: к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь горения составляла уже более 1000 кв. метров. Также тушение осложнялось удаленностью водоисточников: для подачи воды пожарным пришлось прокладывать рукавные линии на сотни метров», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС, уточнив, что в 12:22 мск 26 октября ранг пожара был понижен до дополнительного № 1-БИС.
Добавим, что на месте происшествия работали специалисты Передвижной химико-радиометрической лаборатории комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга и лаборатории Роспотребнадзора. По результатам проведенных замеров, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.
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