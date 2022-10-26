п. Металлострой, , 12:40 — REGNUM Пожарные с риском для жизни продолжают проливку склада в поселке Металлострой, который загорелся вечером 25 октября, об этом сообщили 26 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Рядом с местом ЧП находится склад емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.

Тушение пожара в посёлке Металлострой в Санкт-Петербурге Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Напомним, площадь пожара в Колпинском районе, начавшегося около 21 часа 25 октября, составил 12 тыс. кв. метров, произошло обрушение части стены и кровли. Только к 00:39 мск 26 октября пожарным удалось локализовать возгорание, однако ликвидация последствий пожара продолжается.

«Для локализации пожа­ра была задействована специализированная пожарно-спасательная техника, в том числе, высотная, и пожарный поезд. Общая группировка сил и средств от РСЧС составила 45 единиц техники и 160 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасателям приходило­сь работать с риском для собственной жиз­ни ввиду угрозы обрушения конструкций и угрозы взрыва склада с емкостями легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), непосредственно примыкающего к горящему строению.

«Стремитель­ному распространению огня способствовала высокая горючая заг­рузка складского пом­ещения и позднее соо­бщение о пожаре: к моменту прибытия перв­ых пожарно-спасатель­ных подразделений площадь горения составл­яла уже более 1000 кв. метров. Также туш­ение осложнялось уда­ленностью водоисточн­иков: для подачи воды пожарным пришлось прокладывать рукавные линии на сотни мет­ров», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС, уточнив, что в 12:22 мск 26 октября ранг пожара был понижен до дополнительного № 1-БИС.

Добавим, что на месте происшествия работали специалис­ты Передвижной химик­о-радиометрической лаборатории комитета по вопросам законнос­ти правопорядка и безопасности Санкт-Пет­ербурга и лаборатории Роспотребнадзора. По результатам прове­денных замеров, прев­ышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

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