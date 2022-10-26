Париж, , 12:33 — REGNUM Агентство ООН по климату предупредило, что последние международные обязательства по климату на сегодняшний день «очень далеки» от достижения цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления до 1,5°C, передает BFM TV.

Саммит ООН по климату Un.org

«Мы очень далеки от уровня и скорости сокращения выбросов, необходимых для того, чтобы поставить нас на путь к миру с температурой 1,5°C», — предупредил Саймон Стил, глава отдела климата ООН, по случаю публикации сводки последних обязательств стран, подписавших Парижское соглашение, менее чем за две недели до открытия всемирной климатической конференции COP27.

Напомним, конференция ООН по изменению климата COP27 состоится в ноябре 2022 года в Египте.