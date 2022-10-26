Шарья, Костромская область, 26 октября 2022, 12:57 — REGNUM Житель Шарьи и его 16-летний внук погибли в озере в окрестностях деревни Пищевка Шарьинского района Костромской области. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.
Ранее их искали добровольцы отряда «Лиза Алерт». Сообщалось, что мужчины ушли на рыбалку 25 октября и не вернулись.
Следователи сообщают, что повреждений на телах погибших не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По факту смерти пенсионера и внука назначена доследственная проверка.