Рамалла , , 12:37 — REGNUM Боевики одной из группировок сообщили о нападении на израильских военных на Западном берегу реки Иордан. Об этом 26 октября сообщает Quds News со ссылкой на свои источники.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, нападение произошло в окрестностях города Джаба. Как сообщается, боевики обстреляли блокпост армии из стрелкового оружия, нанеся потери израильским военным.

Нападение произошло после того, как израильские военные провели спецоперацию в Джабе, арестовав нескольких палестинцев.

Ранее беспорядки вспыхнули по всей территории Палестинской Автономии после того, как в столкновениях с израильскими силовиками погибли шестеро жителей города Наблус.