Рамалла , 26 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Боевики одной из группировок сообщили о нападении на израильских военных на Западном берегу реки Иордан. Об этом 26 октября сообщает Quds News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По их данным, нападение произошло в окрестностях города Джаба. Как сообщается, боевики обстреляли блокпост армии из стрелкового оружия, нанеся потери израильским военным.

Нападение произошло после того, как израильские военные провели спецоперацию в Джабе, арестовав нескольких палестинцев.

Ранее беспорядки вспыхнули по всей территории Палестинской Автономии после того, как в столкновениях с израильскими силовиками погибли шестеро жителей города Наблус.