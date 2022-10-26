Ижевск, , 12:31 — REGNUM После хлопка газа в многоквартирном доме на улице Выборгской в Ижевске возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Подъезд дома в Ижевске после взрыва газа пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

По данным следствия, 26 октября в квартире дома №156 произошел хлопок газа. В результате пострадал 41-летний собственник квартиры, со множественными ожогами он доставлен в медицинское учреждение.

Предположительной причиной взрыва названа утечка бытового газа.

До настоящего момента проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, проводятся мероприятия для установления причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавший при взрыве газа в Ижевске на улице Воровского в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии. По данным минздрава Удмуртии, он получил ожоги 90% поверхности тела. Сейчас врачи борются за его жизнь.

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