Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена сократился на 2% за две недели до промежуточных выборов в американский конгресс, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как показал опрос, проведенный Gallup, что рейтинг одобрения работы американского президента сократился с 42% до 40%.

В свою очередь, не одобряют работу нынешнего главы Белого дома 56% респондентов.

Ранее 79-летний американский президент заявил в интервью телеканалу MSNB, что собирается участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году